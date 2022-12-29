〈台股盤中〉震盪跌幅擴大 重挫逾180點失守萬四

隨著中國疫情爆發，市場憂心對全球經濟帶來新威脅，不僅美股受挫，今 (29) 日早盤主要亞股連袂走跌，包括台股、日韓股和港股跌幅均在 1% 左右，加權指數以 14097 點、下跌 76 點開出後，隨即面臨萬四關卡保衛戰，開盤 40 分鐘最低已來到 13992 點，跌點超過 180 點，跌幅有擴大跡象，預估成交量能約 1400 億元。

昨日的強勢股成為今日的弱勢股，盤面籌碼輪動迅速，觀光餐飲族群轉弱，晶華早盤重挫超過 8%，八方雲集跌逾 6%，美食 - KY、燦星旅和雲品均跌半根停板上下，老爺知、亞洲藏壽司、鳳凰、寒舍、雄獅、五福、漢來美食、王品等均跌逾 3%。

生技族群也偏弱整理，羅麗芬 - KY 跌 3%，佳醫、視陽、寶齡富錦、南光、中化生、和康生等均遭壓在盤下。

而電子股持續萎靡，從大型權值股來看，大立光、聯發科、台積電均跌逾 1.5%，非電大型股也無法撐起局勢，中租 - KY 和中鋼跌近 2%，亞德客 - KY 跌 1.5%，中信金、富邦金、台泥、南亞、台塑等均遭壓在盤下。

不過，遊戲族群因營運相對不受疫情影響，再度成為資金的避風港，大宇資一度漲停，歐買尬漲 5% 之上，網龍、華義漲 4%，辣椒漲 3% 之上，宇峻和傳奇均有 2% 以上漲幅。

整體盤面上，上市櫃下跌家數超過 1400 家，但並無遭摜至跌停的標的。

統一投顧表示，蘋果和特斯拉股價弱勢，那斯達克指數續挫，科技股信心仍不足，由於目前未出現明顯跡象顯示需求回溫，仍應提防 1 月財報季獲利再次下修和系統性風險。

元大投顧則指出，台股的月線已正式下彎，並跌破重要頸線位置，意謂本波自 10 月底以來的反彈結束，儘管指數未必會再下探，但預期大盤將處震盪偏弱勢的發展。