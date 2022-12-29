盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.26%報13.55元，成交1,623張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.26%，29日12:52報13.55元，成交1,623張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

映泰(2399-TW)近5日股價下跌2.96%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.08%。台灣加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-43 張
  • 外資買賣超：-43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-307 張
  • 融券增減：-96 張

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