盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.26%報13.55元，成交1,623張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.26%，29日12:52報13.55元，成交1,623張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌2.96%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.08%。台灣加權指數下跌0.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-43 張
- 外資買賣超：-43 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-307 張
- 融券增減：-96 張
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AI優化後報酬率
+22.34%
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原投組報酬率
+13.30%
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投組標的成分
40%
2211
20%
2748
20%
2753
10%
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10%