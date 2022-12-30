盤中速報 - 大宇資(6111)急跌-2.65%報62.4元，成交1,527張

大宇資(6111-TW)近5分K跌速2.65%，30日09:04報62.4元，成交1,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大宇資(6111-TW)近5日股價上漲6.43%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲0.9%。櫃買指數下跌1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-307 張
  • 外資買賣超：-425 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+118 張
  • 融資增減：+1,041 張
  • 融券增減：+37 張

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