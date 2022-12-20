盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.55%報14.1元，成交225張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.55%，20日09:08報14.1元，成交225張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲1.11%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.49%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,571 張
- 外資買賣超：-1,566 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+477 張
- 融券增減：+41 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.49%
$13,549
原投組報酬率
+25.71%
$12,571
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%