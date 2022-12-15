盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.1%報14.6元，成交4,442張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.1%，15日10:10報14.6元，成交4,442張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲6.64%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.62%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-324 張
- 外資買賣超：-321 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+176 張
- 融券增減：+48 張
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+25.01%
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原投組報酬率
+16.92%
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投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
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