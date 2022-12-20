盤中速報 - 華擎(3515)急拉3.17%報146.5元，成交707張

華擎(3515-TW)近5分K漲速3.17%，20日09:09報146.5元，成交707張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲9.73%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.49%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,287 張
- 外資買賣超：+915 張
- 投信買賣超：+1,314 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：-62 張
- 融券增減：+98 張
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投組標的成分
40%
2014
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