盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.39%報143.0元，成交560張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.39%，19日09:05報143.0元，成交560張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲16.93%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.2%。台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,428 張
- 外資買賣超：+930 張
- 投信買賣超：+1,313 張
- 自營商買賣超：+185 張
- 融資增減：+127 張
- 融券增減：+132 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.88%
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原投組報酬率
+9.66%
$10,966
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
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