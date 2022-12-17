〈熱門股〉顯卡庫存去化+新品動能 三板卡廠周漲逾1成

面對全球經濟景氣下行，板卡業者自年中即開始進行庫存調整，目前去化速度符合預計，而隨著輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 顯卡新品陸續上市，也帶動相關業者營運動能加溫，本周撼訊 (6150-TW) 大漲 18.47%，華擎 (3515-TW)、麗臺 (2465-TW) 漲幅也各有 16.93%、13.51%。

板卡業者因應輝達、超微等新品，第三季加速去化庫存，根據財報顯示，板卡廠庫存均有一定程度下滑，而輝達也在 10 月起推出 RTX 40 系列顯卡，包含 RTX 4090 /4080 等，至於中階平價款產品 RTX 4070/4060 也可望在明年首季推出，超微首款採用 RDNA 3 架構的 RX 7000 系列顯卡也在本周正式上市。

撼訊表示，雖然今年營運仍難逃虧損，但第四季在新品推出下，預期營運可望優於第三季，產業景氣方面，他認為，產業谷底落在第三季，隨著顯卡新品陸續推出上市，明年營運可望緩步回升。

華擎也認為，這一波營運低谷落在第二、三季，現階段已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，看好本季營運緩步成長、擺脫最壞時間，尤其顯示卡在黑五、購物節促銷帶動下，第四季庫存去化速度可望加速，並預期超微高階新品上市後，也將有助系統廠降低產品毛利壓力。

麗臺雖相對保守，認為短期營運難避免受整體大環境影響，但隨著產業調整庫存、新品陸續上市後，顯卡市況可望在明年首季後逐步回升，也代表產業最壞時間可望過去。