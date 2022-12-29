盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.56%報29.95元，成交1,100張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.56%，29日10:39報29.95元，成交1,100張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲0.69%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.08%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+343 張
- 外資買賣超：+390 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-47 張
- 融資增減：+49 張
- 融券增減：0 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.53%
$12,953
原投組報酬率
+23.64%
$12,364
投組標的成分
40%
2211
20%
2748
20%
2753
10%
6643
10%