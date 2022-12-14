〈焦點股〉顯卡新品上市催動能 四檔概念股噴漲停

板卡業者歷經今年第三季庫存調整修正後，近期營運隨著輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等新品陸續上市，帶動產品單價 ASP、營運逐步回溫，今 (14) 日在新品利多消息激勵下，包含華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW) 等均攻上漲停價位。

觀察其他板卡廠表現，映泰 (2399-TW) 漲幅超過 7%，技嘉 (2376-TW) 也漲近 5%，華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、承啟 (2425-TW) 等表現也不俗。

輝達率先推出 RTX 40 系列顯卡，包含 RTX 4090 /4080 等皆陸續在 10、11 月陸續上市，而中階平價款產品 RTX 4070/4060 也預計在明年首季推出，至於超微首款採用 RDNA 3 架構的 RX 7000 系列顯卡也在 13 日正式發表。

撼訊總經理陳劍威日前表示，雖然今年營運仍難逃虧損，但第四季在新品推出下，預期營運可望優於第三季，產業景氣方面，他也認為，產業谷底落在第三季，隨著顯卡新品陸續推出上市，明年營運可望緩步回升。

華碩共同執行長胡書賓指出，第四季傳統季節性假期銷售潮仍有浮現，但與去年高基期相較下還是不好，整體市況展望變化不大，不過顯卡類產品因產品線更完整，明年第一季營運回穩值得期待。