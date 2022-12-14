盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.16%報29.35元，成交5,685張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.16%，14日11:48報29.35元，成交5,685張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

承啟(2425-TW)近5日股價上漲2.71%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+123 張
  • 外資買賣超：+120 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-42 張
  • 融券增減：+2 張

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