盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.16%報29.35元，成交5,685張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.16%，14日11:48報29.35元，成交5,685張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲2.71%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+123 張
- 外資買賣超：+120 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-42 張
- 融券增減：+2 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.74%
$13,374
原投組報酬率
+26.65%
$12,665
投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
2736
10%