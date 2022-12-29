盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.31%報233.5元，成交2,269張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.31%，29日09:07報233.5元，成交2,269張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲4.38%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：-335 張
  • 投信買賣超：+269 張
  • 自營商買賣超：+75 張
  • 融資增減：+600 張
  • 融券增減：+264 張

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