盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.31%報233.5元，成交2,269張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.31%，29日09:07報233.5元，成交2,269張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲4.38%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：-335 張
- 投信買賣超：+269 張
- 自營商買賣超：+75 張
- 融資增減：+600 張
- 融券增減：+264 張
最新相關新聞
美時(1795-TW)近5分K跌速2.31%，29日09:07報233.5元，成交2,269張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲4.38%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.13%
$12,413
原投組報酬率
+15.32%
$11,532
投組標的成分
40%
2211
20%
2748
20%
2753
10%
6643
10%