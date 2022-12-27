盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.11%報232.5元，成交2,516張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.11%，27日09:07報232.5元，成交2,516張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲1.48%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.18%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+708 張
- 外資買賣超：+2,212 張
- 投信買賣超：-1,413 張
- 自營商買賣超：-91 張
- 融資增減：-52 張
- 融券增減：+395 張
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