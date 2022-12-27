【產業概觀】學名藥是什麼？較原廠藥多出成本優勢！國內學名藥廠外銷概覽

一、學名藥是什麼？和原廠藥差在這；國內學名藥廠商外銷藥品概覽

在日常生活中，生病看醫生是一件在稀鬆平常的事，然在取藥時，有沒有想過手上的藥，是怎麼樣誕生的呢？

藥品攸關人類的生命健康，因此需要經過漫長的研發過程與臨床驗證，來證明藥物對人體的安全與有效。

這段期間往往需耗費數十年，也因此擁雄厚資金的的大型廠商，往往較能負擔如此高額、高風險的研發成本。

在經過重重考驗成功上市的藥，就被稱作「專利藥」。

專利藥擁獨佔權且享有 20 年專利權保護，但也因時間限制，使得廠商往往採取較高的售價，已利於回收藥品的研發成本。

然專利期一過，其他廠商就也可以依據當時藥廠申請專利的配方發行具相同療效的藥。

此時由原廠生產的稱作「原廠藥」；由其他合格藥廠以相同成分製造的藥品，舊稱做「學名藥」

因此學名藥不需要透過漫長的研發與臨床試驗，只須通過兩項測驗證明自己具備和原廠藥具相同效果即可，成本相較低，但學名藥的配方不見得 100% 等同於原廠藥，原因是原廠藥的廠商申請專利時，不見得會以 100% 的配方內容下去申請。

至於學名藥與原廠藥療效相比如何？對此中華民國學名藥協會表示療效是一致的。因為學名藥是合格藥廠按同樣成分製程生產已核准的藥品，不論是用途、安定性、劑型、療效、給藥途徑等各項特性上，皆可與原廠藥相同，因此療效也會同樣有效。

可由於每家藥廠對藥品的要求不同，因此也無法一概說療效一定等同原廠藥，不過學名藥在法規上是合法合格的藥品。

台灣製藥以西藥製劑為主，學名藥又為西藥製劑的最大品項，但多數主要以供應國內市場，產業規模相較小且家數眾多。

不過國內製藥公司的藥品，大多屬健保藥品市場，且市場規模最大，並且無須醫師處方指示的用藥。

依據健保署的統計，2021 年台灣健保給付藥費點數達 2.246 億點，相較於 2020 年成長 2.78%，成長幅度略低於 2019 年的 3.48%。

原因主要是住院診察藥品使用減少，顯示近年的疫情也令病患減少非必要的手術。

在國內藥品市場成長有限的情況下，有外銷實績的廠商也擴大市場布局，將國產藥品外銷。

二、台灣西藥製劑前十大進出口國 / 地區

台灣西藥製劑前十大出口國家出口值合計達新台幣 114.54 億元，佔西藥製劑總出口值達 85.4%，其中美國、中國大陸、日本為前三大出口國。

2021 年西藥製劑進口擴大，主要是因向德國購買 COVID-19 疫苗。

當前國內已有數十家製藥公司通過美國、歐盟、日本等多國查核，並出口至歐美日等國家。

其中外銷產值超過 1,000 萬美元的公司，僅計上市櫃公司主要有 (6610-TW) 安成生技、(1701-TW)中化、(3705-TW)永信、(1720-TW)生達化、(4167-TW)松瑞藥、(1752-TW)南光、(1795-TW)美時等。

國內廠商也針對美國、日本市場開發各類學名藥，進一步擴大企業規模，國內學名藥廠商外銷藥品主要包含 (1795-TW) 美時、(6676-TW)翔翊、(4105-TW)東洋、(3705-TW)永信、(1752-TW)南光、(6620-TW)漢達、(1762-TW)中化生、(1720-TW)生達等公司。

上面公司分別開發了什麼學名藥？學名藥是什麼？和原廠藥差在這，國內學名藥外銷公司概況 藥品適應症一次看！

三、盤面概況－

歐美股市休市，市場交投相對清淡，本日指數在台積電帶動下一度上漲逾百點，當前雖走低但仍小漲 50 逾點，預估量為 1274 億。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2330-TW) 台積電、(2308-TW) 台達電、(6505-TW) 台塑化、(3034-TW) 聯詠、(2881-TW) 富邦金

造成盤勢壓抑：

(2002-TW) 中鋼、(8454-TW) 富邦媒、(2317-TW) 鴻海、(1476-TW) 儒鴻、(2347-TW) 聯強

櫃買市場強勢指標為：

(3105-TW) 穩懋、(3529-TW) 力旺、(8299-TW) 群聯、(5347-TW) 世界先進

拖累指數的為：

(4114-TW) 健喬、(4123-TW) 晟德、(6472-TW) 保瑞、(4105-TW) 東洋、(8255-TW) 朋程

綜觀漲跌點來看，本日上場除大型權值股外，先前修正已久的面板驅動 IC 概念股 (3034-TW) 聯詠也成為盤面的重點，同時在櫃買指數的部分，受手機高庫存拖累已久的砷化鎵代工龍頭 (3105-TW) 穩懋成為重要的多方指標，顯示當前市場對於科技類股傾向先前修正幅度大的個股。

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