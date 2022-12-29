美國力推對中脫鉤 中國與亞洲鄰國貿易關係不減反增

即使美國設法說服各國降低對中國的依賴，但隨著經濟成長，企業推動供應鏈重組，全球第二大經濟體和亞洲鄰國的貿易關係仍持續深化。

2018 年美中貿易戰以及隨後爆發的新冠疫情，為全球供應鏈重組拉開序幕，總部設在中國的製造商紛紛將部分產線遷到亞洲鄰國，以規避關稅或是避免未來美中關係惡化帶來的風險。

然而數據顯示，這種重組往往有助於強化、而非削弱中國與其他亞洲國家的貿易關係，這當中反映的是製造過程的複雜性，因為一項商品通常需要龐大數量的零件，且涉及多個組裝流程。舉例來說，在越南和印度組裝智慧手機，需要製造商先把在中國生產的零件和材料運往當地。

《華爾街日報》對中國海關數據進行分析，發現從美國 2018 年對一系列中國進口商品課徵關稅以來，中國與印尼、馬來西亞、新加坡和越南等東南亞鄰國的貿易總額成長 71%，達到 9790 億美元，與印度同期的貿易總額也成長 49%。相較之下，中國與美國及歐洲的貿易總額分別只成長 23% 和 29%。

與亞洲鄰國的貿易之所以能快速成長，部分也和「中國引力」有關。經濟學家在數十年前便指出，一個國家通常會和大型或鄰近經濟體進行更多貿易活動，而作為亞洲最大經濟體，中國自然成為其他鄰近國家的貿易夥伴，如同美國是加拿大和墨西哥的最大貿易夥伴。

另一項原因是，中國出口商品包含便宜的智慧手機、平價汽車和工廠設備，這些商品在周邊快速成長但規模較小的經濟體當中相當受歡迎。且為了回應美國的關稅制裁，中國還調降亞洲其他地區的進口商品關稅，讓中國企業和消費者得以享受更便宜的亞洲製造商品。

亞洲經濟體是美中緊張關係下的最大受益者

經濟學家指出，隨著美中關係日益緊張，亞洲國家經常在兩國的貿易對決中獲得龐大利益，他們和美國的貿易關係多半也有所成長，因為這些進口商希望尋找中國製產品的免關稅替代品，或是在其他國家設立商店，來規避美國的貿易制裁。

美國智庫彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 經濟學家對去年的分析顯示，2018 年以後，南韓從美國進口的挖土機、紡織品和電視零件有所增加，這些產品都受到前總統川普當政時的關稅影響。

美國海關數據顯示，自 2018 年 7 月以來，美國從東南亞十國的進口已增加 89%，且截至今年 10 月的一年當中，雙邊貿易總額已達 4500 億美元，高於 2018 年中旬的 2620 億美元。

經濟學家認為，想要阻止亞洲經濟體更加依賴中國，美國必須採取更多行動，來促進與這些國家的貿易關係，例如加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。

拜登政府此前表示暫時不打算加入 CPTPP，但願意重啟談判。美國貿易代表署 (USTR) 沒有回應置評請求。