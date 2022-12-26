美加迎來極寒風暴 數百萬人面臨斷電危機 數千航班被迫取消

美國、加拿大多地在耶誕節周末迎來極寒冬季風暴，擾亂了聖誕節假期的旅行，導致數百萬人斷電或面臨輪流停電。

從德州到紐約市的公用事業公司，正在敦促客戶節約電力以保護供應。電網運營商 PJM Interconnection LLC 表示，由於寒冷將電力需求推高至幾乎前所未有的水準，公司可能被迫實施輪流停電。

寒冷天氣從西部來得如此之快，如此強烈，以至於管理著從伊利諾州到弗吉尼亞州電網的 PJM 高峰時段供電能力相比於需求預測出現了 7 吉瓦的缺口。這相當於正常時候每天 700 萬戶的用電量。

PJM Interconnection LLC 高級業務副總裁 Michael Bryson 表示，輪流停電仍然是「切實的潛在風險」。

紐約州州長 Kathy Hochul 已經動員國民警衛隊，前往全州受風暴影響最嚴重的西部伊利縣 (Erie Country)，她表示，這場風暴「可能成為歷史上最嚴重的地區之一」。 Hochul 造訪了受創嚴重的皇后區，並表示她已要求聯邦政府宣布為災區。

與此同時，根據 FlightAware 數據，周六和周日都有數千個航班被取消或延誤，公路旅行也很危險，迫使一些人取消了聖誕節計畫。

數據顯示，周六在美國境內、進出美國的航班有 7104 架次延誤，航班取消達 3119 架次。

美國國家氣象局表示，美國中部和東部大部分地區的氣溫比正常水準低華氏 20-30 度 (攝氏 11-17 度)，中西部部分地區的降雪總量已達到或接近創紀錄水準。 氣象局數據顯示，當地時間 24 日，位於美國賓州西南部的匹茲堡地區的氣溫，跌至攝氏零下 13.89 度，打破了 1983 年創下的歷史最冷平安夜氣溫紀錄。

這場史上罕見的極寒風暴，甚至開始波及美國能源、糧食價格。

報導稱，當地時間 12 月 23 日，美國本土 48 個州的天然氣供應量，較前一天銳減近 100 億立方英尺，降幅達 10%。原因是德州等天然氣產量最高的地區出現了深度冰凍，導致管道中的液體結冰，天然氣生產被迫關閉。

受此影響，西德州天然氣價格上周五暴漲 22%，至 9 美元 / 百萬英熱，WTI 原油期貨價格上漲 2.39%，至 79.34 美元 / 桶。

另外，極端的寒冷天氣，加劇了市場對美國農作物減產的擔憂。其中，美國芝加哥硬紅冬小麥期貨價格已連續第 5 天上漲，這是自 8 月以來持續最長的一波漲勢；基準芝加哥小麥於 23 日一度上漲 2% 至每蒲式耳 7.7775 美元，創出 2021 年 12 月以來最高。