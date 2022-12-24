冬季風暴降臨 美國數千航班停駛、FedEx警告耶誕包裹遲到

罕見冬季風暴強襲美國，周五 (23 日) 最低溫為蒙大拿州紀錄到的攝氏零下 38 度，美國三分之二民眾都壟罩在極端天氣的警報下，數千航班停駛，150 萬戶停電，貨運巨頭 FedEx、UPS 警告耶誕送禮的包裹將延誤。

根據美國國家氣象局 (NWS)，隨著壟罩在蒙大拿到德州上方的寒流開始東移，美國 240 萬人處於極端天氣的警報下。美國南方的路易斯安那州、阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州等，都發布嚴寒警報。

周五的最低溫出現在蒙大拿鄰近加拿大的城市，為攝氏零下 38 度。紐約州水牛城預料出現高達 35 英呎 (89 公分) 積雪。

低溫刺激取暖需求，加上強風阻礙管線修復工作，預估全美 150 萬戶周五停電。酷寒也導致部分能源生產停擺，取暖能源價格大漲。

耶誕節是一年最忙碌的旅遊時節，但冰雪和強風擾亂了交通安排。FlightAware 數據顯示，光在周五，美國就有近 5000 個航班取消，累計周三到周五共有超過 7000 個航班停擺。

美國汽車協會 (AAA) 先前預估，從 12 月 23 日到 1 月 2 日期間會有 1.127 億人旅行到離家超過 80 公里之處，但因為暴雪降臨打亂地面和空中交通，旅遊人數可能下降。

一些還在運輸半路上的禮物，可能也無法如期趕在耶誕節前送到親友手中。聯邦快遞 (FedEx) 和優比速 (UPS) 已警告客戶，由於天氣惡劣，貨車和空運包裹可能會延遲，但因為今年買氣不如往年，處理人手比較充裕。

顧問公司 ShipMatix 預估，周五到周六排定運送的包裹約 7500 萬份，預估 10-15% 將因天氣、道路中斷、空運停擺而受影響，「2013 年耶誕節最後兩天的情況重演。」

氣象預報顯示接下來天氣會好轉一些，整個落磯山脈北部和大平原的氣溫可能在本周末回升。但氣象專家建議人們此刻先待在室內，做好禦寒準備。