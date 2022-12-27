中尾武彥：日本央行政策轉變減緩黑田東彥接班人負擔

路透周二（27 日）報導，日本央行（BOJ）前高級貨幣外交官中尾武彥受訪時表示，日本央行已修改其刺激政策，以在日本央行總裁黑田東彥明年 4 月退休後，緩和從非常規貨幣政策的過渡。

日本財務省前外匯政策負責人中尾武彥表示，長期的寬鬆貨幣政策以實際收入的增加為代價，擴大市場功能的鈍化、日元過度貶值以及政策紀律寬鬆等副作用。

日本央行上周出乎意料放寬 10 年期日本政府債券殖利率目標區間，此舉旨在降低長期經濟刺激的成本。中尾武彥說，在提高通膨預期和降低實質利率方面，日本央行並未取得太大進展，然而副作用卻越來越大，當前的框架遲早要修改。

他表示自己不清楚日本央行這次行動的原因，但這可能會對任何接替黑田東彥的人產生減輕負擔的效果，因為調整帶來所有負面衝擊，從某種意義上來說這是件好事，減輕啟動政策調整的負擔。

中尾武彥認為，改變日本央行的寬鬆貨幣政策會帶來衝擊，例如推高房貸利率和日本公債殖利率，而政策轉變可能會在未來某些時候完成。他還指出，日本央行在政府協議中規定的 2% 通膨目標可能會使貨幣和財政政策缺乏靈活性。

中尾武彥於 2013 年至 2020 年初擔任亞洲開發銀行總裁，現任日本第三大商業銀行瑞穗金融集團旗下瑞穗研究與科技（Mizuho Research and Technologies）機構負責人。

展望未來，中尾武彥對明年的全球經濟前景表示謹慎樂觀。由於全球收緊貨幣政策，有關全球經濟衰退的猜測仍在持續，但中尾武彥認為沒有必要悲觀，因為美國有堅實的國內需求和靈活的就業市場支撐，不過這可能導致薪資持續上漲。中尾武彥說，沒有必要認為經濟衰退是不可避免的。

另一方面，儘管強勢美元可能會給新興債券市場債務帶來壓力，但中尾武彥認為，由於該區穩定的貨幣政策、更嚴格的財政紀律和金融監管，亞洲金融危機捲土重來的風險並不大。

今年 9 月，日本 24 年來首次干預外匯市場，以支撐日元。日元兌美元跌至約 150 日元的 32 年低點。中尾武彥表示，日本經濟實力的減弱和過度擴張政策正在打壓日元，使日本資產容易被海外投資人收購。他說：「可以肯定的是，日元過度疲軟是件壞事，提高利率導致日元走強是有幫助的。」