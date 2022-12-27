日本11月零售銷售連9個月增長 但增速減緩

日本官方周二 (27 日) 公布數據顯示，受惠於取消防疫邊境管制，以及政府的國內旅行補貼有助提振消費者需求，日本 11 月零售額連續第九個月年率增長。

根據經濟產業省公布的 11 月商業動態統計速報，日本零售額年增 2.6%，至 13.143 兆日元，這一數據低於 3.7% 的預期中值。做為私人消費晴雨表的銷售年增長率，也由 10 月份的 4.4% 和 9 月份的 4.8% 放緩。

經季節性因素調整後，11 月份零售額月減 1.1%，為 5 個月來首次下滑。原因是隨著核心通膨率來到 40 年高點，日常必需品漲價，加重了日本家庭的負擔。

民間消費占日本經濟比重的半數以上，因此消費復甦成為推動經濟增長的關鍵，日本第三季經濟意外萎縮。

上周的數據顯示，11 月訪日遊客激增至近 100 萬人次，這是日本解除新冠防疫限制措施後的第一個完整月份，相關管制造成日本旅遊業實質停滯兩年多。

此外，日本政府於 10 月中旬啟動了國內旅遊補貼政策，也鼓勵人們在旅遊和旅遊商品上進行消費，區域促銷券的銷售也很強勁。

另一份數據顯示，日本 11 月份的失業率從 10 月份的 2.6% 降至 2.5%，與經濟學家預測一致。