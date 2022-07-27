永昕私募案引進日藥廠JCR 成最大股東

永昕 (4726-TW) 今 (27) 日宣布，為國際化與未來發展策略，私募案預計募集 16.25 億元，每股 32.5 元，並獲得策略性投資人日本藥廠 JCR Pharmaceuticals 參與，JCR 將持股 20.48%，超越晟德 (4123-TW) 躍升最大股東。

永昕私募股數為 5000 萬股，除了 JCR 入股取得 4.2 萬股，持股 20.48% 外，晟德也認購 8000 股，持股比則從 21.90% 降至 20.46%。

事實上，JCR 是永昕的長期客戶之一，專注在開發、生產及銷售罕見疾病等生物藥，已上市產品包括重組生長賀爾蒙 GROWJECT、異體細胞治療產品 TEMCELL HS Inj.、重組融合蛋白 IZCARGO 等。

其中，IZCARGO 是運用可克服腦血屏障技術平台的蛋白設計，用來治療第二型黏多醣症 (又名韓特氏症)，此產品 2021 年於日本上市，目前正與日本武田製藥 (Takeda) 合作準備進入全球市場。

永昕表示，JCR 是日本少數具有生物藥開發及生產能力的公司，在日本擁有 4 個生產基地，也是被日本政府與 AstraZeneca 選為生產 AZ 新冠疫苗的藥廠。近年 JCR 積極投入開發罕見疾病生物藥，有近 20 項開發中的重組生物藥物、細胞治療產品，未來生產量能需求極大，此次入股永昕即提前布局產品線。

永昕總經理陳佩君指出，JCR 已與永昕合作數個委託案，雙方對於生物藥製程開發的優化、GMP 生產的操作與品質控管，建立出合作模式，此次合作除了資金挹注，也會透過更多產品開發與生產，進一步提升永昕的開發能力並填充二廠產能。