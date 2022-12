強固型電腦大廠神基投控 (3005-TW) 今 (27) 日公告,子公司神基科技及 Getac, Inc. 與日商松下 (Panasonic Holdings Corporation)就美國專利權訴訟達成和解,和解金對公司及子公司不會有額外財務業務影響。

松下 2019 年 6 月 5 日在美國加州中部聯邦地方法院 (District Court of Central District of California),向神基及 Getac Inc. 提出外觀設計專利侵權訴訟案,今年 6 月 9 日判決結果出爐,神基需支付賠償金 1700 萬美元、約新台幣 5 億元。

不過,神基在今日公告,與松下已就訴訟案達成和解,並簽署具保密條款之和解協議書,雙方將履行協議書相關約定,並將依約定向美國法院請求撤回進行中之所有相關訴訟程序。

神基表示,和解協議金額及條款皆為保密,但神基科技及 Getac, Inc. 已於第二季財報預先提列全額賠償金額及相關訴訟費用,此次和解金對公司及子公司不會有額外財務業務影響。