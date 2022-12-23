11月製造業生產指數達132.8年減5.26% 連三黑

經濟部統計處今 (23) 日公布 11 月工業及製造業生產指數統計結果，反映全球經濟受通膨及升息影響，加上產業鏈持續進行庫存調整、去年同期比較基期偏高，11 月製造業生產指數 132.80，月增 0.84%、年減 5.26%，為連三黑，累計前 11 月製造業生產指數 135.42，年增 1.87%。

從各類別來看，統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數達 173.59，月增 2.19%、年增 1.02%，創下歷年同月新高，其中，積體電路業受惠 5G、高效能運算等晶片接單熱絡，帶動 12 吋晶圓代工生產上揚，年增 13.25%，不過液晶面板及其組件業在終端消費緊縮下調控產能，年減 47.95%，抵銷部分增幅。

電腦電子產品及光學製品業指數也創下歷年同月新高，指數達 215.18，月增 0.6%、年增 4.80%，主因是雲端資料服務持續擴展，加上缺料問題緩解、廠商擴增國內產能所致。

傳統產業則因全球經濟成長動能不佳，終端消費需求疲弱，以及產業鏈持續進行庫存調整，業者以計畫性減產調節產能，導致化學原材料業、基本金屬業分別年減 25.87%、21.86%，機械設備業也因廠商設備投資意願低落年減 13.68%，不過半導體生產設備受惠主要國家競相擴充產能續呈增產，抵銷部分減幅。

至於汽車及其零件業則年增 6.03%，主因是農曆年前購車旺季提前，車商加碼促銷推升買氣，以及多款新車上市熱銷增產所致。

展望未來，統計處說，5G 應用、高效能運算、車用電子等晶片需求續呈成長，加上農曆春節前備貨需求將陸續釋出，可望挹注我國製造業生產量能，不過全球經濟仍面臨高通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等變數干擾，加上中國大陸逐漸放寬防疫政策後，疫情風險不確定性，恐抑低我國製造業生產表現，仍需密切關注並審慎因應。