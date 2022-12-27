〈景氣燈號〉11月對策信號分數大減6分 轉亮低迷藍燈

國發會今 (27) 日發布 11 月景氣燈號統計結果，反映全球經濟景氣下行，綜合判斷分數較上月大減 6 分，達 12 分，燈號轉亮代表「景氣低迷」的藍燈，分數更創下 2009 年 6 月以來逾 14 年低點，景氣領先、同時指標續呈下跌。

從 9 項構成項目觀察，國發會表示，11 月海關出口值與批發、零售及餐飲業營業額均由綠燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值由紅燈轉呈綠燈，分數各減少 2 分，其餘 6 項燈號則維持不變。

國發會也統計，領先指標已連 12 個月下滑，累計跌幅達 8.34%，同時指標同樣已連續 9 個月下滑，累計跌幅達 10.92%。

國發會分析，今年以來，受俄烏戰爭爆發、通膨居高影響，加上各國加速緊縮貨幣政策，全球經濟成長動能趨弱導致終端市場需求下降，產業鏈也持續去化庫存，導致 11 月海關出口值、批發業營業額均較去年同期衰退，機械及電機設備進口值增幅也下滑，顯示生產面、金融面、信心面指標續呈疲弱。

展望未來，國發會認為，新興科技應用需求持續、農曆年前備貨需求陸續釋出下，仍有助出口，投資方面則有半導體、綠能投資持續，加上投資台灣三大方案延續，至於內需也隨步入年底消費旺季、冷冬商機挹注等，均有助穩定消費動能。

不過，國發會提醒，俄烏戰爭膠著、全球通膨及升息壓力持續，加上中國疫情快速擴散，均加深全球經濟下行風險，後續發展仍須密切關注。