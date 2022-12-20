〈外銷訂單〉電子產業庫存調節 11月金額501.4億美元寫下連三黑

經濟部統計處今 (20) 日公布 11 月外銷訂單統計結果，由於電子產業面臨庫存調整，加上中國防疫封控影響產銷進程，干擾 11 月外銷訂單金額持續下滑、約 501.4 億美元，月減 9.5%、年減 23.4%，寫下連三黑，累計前 11 月外銷訂單 6146.1 億美元，仍較去年同期小增 1.4%。

統計處指出，由於終端需求低迷，客戶調整庫存，加上中國防疫封控影響產銷進程、去年比較基期較高，影響筆電、手機及顯示卡接單減少，不過，數位化及雲端資料處理需求仍在，致網通產品接單成長，抵銷部分減幅。

按貨品別來看，電子產品因需求走弱，供應鏈調整庫存，IC 設計、晶片通路及液晶螢幕接單減少，僅 5G、HPC、車用電子等新興科技應用需求延續，抵銷部分減幅，11 月接單金額 172 億美元，月減 8.8%，年減 15.2%。

光學器材方面，由於整體面板仍供過於求，接單量與價格均低於去年同月，11 月接單金額僅 15.2 億美元，較去年同期大減 43%，已連十個月負成長。

傳統貨品如基本金屬製品、機械設備與塑化，也皆受原物料價格走跌、終端需求疲軟等因素干擾，11 月接單金額分別年減 35.3%、17% 與 36.7%。