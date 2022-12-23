11月批發業營業額終結連24紅 零售、餐飲維持成長

經濟部統計處今 (23) 日公告 11 月批發、零售及餐飲營業額，受全球經濟成長趨緩、終端市場需求疲弱，加上去年基期較高影響，批發業營業額終結連 24 紅，達 9981 億元，不過零售及餐飲營業額則維持年增走勢。

統計處表示，11 月批發業營業額為 9981 億元，月減 6.2%、年減 8.3%，反應全球經濟成長趨緩，終端市場需求疲弱，客戶持續去化庫存影響拉貨動能，加上去年同月比較基期較高，導致機械器具、化學材、及建材批發業分別年減 13.9%、20%、8%，汽機車批發業、藥品及化粧品批發業則維持年增，累計前 11 月營業額達 11 兆 6455 億元、年增 5.4%，為歷年同期新 高。

11 月零售業營業額達 3827 億元，月增 0.5%、年增 1.4%，其中，電子購物及郵購業因業者加碼促銷雙 11 優惠活動刺激買氣，營業額年增 9.9%，再締新猷，汽機車零售業也因新車買氣持續熱絡，進口車到港數增加，年增 5.2%，但資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業、量販店及百貨公司則因去年有振興方案，呈現年減，累計前 11 月營業額為 3 兆 8773 億元、年增 7.2%，創歷年同期新高。

餐飲業方面，11 月營業額 760 億元，月減 1.2%、年增 13.3%，其中餐館業及飲料店業受惠雙 11、世足賽等優惠活動商機挹注，營收分別年增 13.3%、9.8%，外燴及團膳承包業也因航班載客量提升，空廚餐 點需求增加，年增 24.9%，累計前 11 月營業額為 7785 億元，年增 19.6%，也是歷年同期新高。

展望 12 月，統計處指出，批發業雖進入傳統春節備貨旺季，但全球經貿擴增力道走弱，衝擊外需動能，營業額恐較 11 月持續下滑，零售及餐飲業則隨耶誕節、跨年、婚宴及尾牙聚餐等消費旺季，加上車商衝刺年底業績、天氣轉冷帶動保暖衣物及熱食等需求等，可望持續推升消費動能。

統計處估，12 月批發業營業額將年減 9.5%-12.5%，呈現連二黑，零售業 12 月營業額則年增 2.7%-5.7%，餐飲業也將年增 7.1%-10.1%。