蔡總統拍板兵役延長至1年 將導入美式訓練

台灣兵役制度大調整，總統蔡英文今 (27) 日宣布，現行 4 個月義務役訓練制度，將恢復為 1 年期，對象為民國 94 年後出生的男性，此外，二兵薪資提高至 2 萬 6307 元，未來也將導入美式訓練強化實戰能力。

蔡總統今天上午召開國安會議，拍板兵役改革措施，她表示，經過 2 年討論與檢視，為了因應台海局勢及現代戰爭方式變化，自 2024 年開始，兵役由現行 4 個月延長到 1 年，將影響 2005 年 1 月 1 日以後出生的役男。

蔡英文指出，為了減少義務役官兵服役期間的經濟壓力，薪資將大幅提升至 26307 元，且與勞動部協調修改法律，將役男服役期間與勞保年資接軌，降低服役對職涯和退休規劃的影響。

蔡總統提及兵力結構調整四大方向，一、以志願役為主戰部隊；二、以義務役為主的常備守備部隊，這次最核心的調整就是以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，把守備部隊常備化，打造以義務役為主體的國土防衛部隊；三、民防系統；四、後備系統。

蔡英文表示，千里之遙的烏俄戰爭超過 300 天，烏克蘭還在奮戰，烏克蘭守護家園的堅決意志感動愛好自由的人民。她表示，延長兵役是無比困難的決定，但身為三軍統帥，為了讓台灣永續生存，這是無可迴避的責任。

為了避免 1 年役期回到以往浪費時間的既有印象，訓練內容將大幅改變，包括刺槍術將修改為近戰格鬥訓練，引入美軍和其他先進國家的訓練內容，新兵訓練實彈射擊數量，將從現有 86 發增加到 180 發以上，役期期間總數將不低於 800 發。

此外，為了因應現代戰爭變化，義務役官兵也將強調刺針、標槍、紅隼飛彈和無人機操作訓練，讓義務役官兵能夠具備現代化作戰以及民防相關任務。