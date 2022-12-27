〈台幣〉中國解封帶動資金回流 連2升收30.691元

台北匯市今 (27) 日成交量能依舊低迷，買、賣匯由內資主導，由於時值年底，出口商有實質拋匯需求，新台幣匯價呈現連 2 揚，衝破 30.7 元關卡，終場升值 1.7 分或 0.06%，以 30.691 元作收，台北及元太外匯市場成交值合計 10.915 億美元。

新台幣兌美元匯率近來呈現區間整理格局，由於美歐主要股市休市，外資放假中，整體成交動能偏弱，匯價一路在 30.7 元關卡上下盤旋，今天最高來到 30.68 元、最低 30.704 元，波動幅度不大，終場收在 30.691 元，小升 1.7 分，台北外匯市場成交金額 7.61 億美元，元太外匯市場成交金額 3.305 億美元。

台股今日開高，一度漲逾百點，站上 14400 點，權值股普遍走揚，不過，台積電、航運、觀光股尾盤漲勢收斂，加權指數終場上漲 43.3 點，收在 14328.43 點，險守 5 日線，成交值 1252.42 億元，外資回頭買超 37.83 億元，終止連 2 賣，投信則買超 11.8 億元，為連 5 買。

中國全面解封，明年 1 月 8 日起取消入境核酸檢測要求，也不會對感染者實行隔離措施，中國公民可出境旅遊，市場情緒大振，帶動資金流向亞洲，亞幣普遍走揚。

觀察主要貨幣對美元表現，新加坡幣今天升值 0.45%，韓元升值 0.27%，越南盾升值 0.08%，新台幣小升 0.06%，人民幣與日圓則貶值 0.1%。