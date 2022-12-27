〈陸港盤後〉中國1/8起取消入境隔離 A股三大指數大漲

中國 A 股三大指數周二（27 日）收盤齊揚，滬指漲 0.98%，利多是中國政府宣布，下月取消入境人員集中隔離，有序恢復民眾出國旅遊。

滬指周二收盤漲 0.98% 報 3,095.57 點，深成指大漲 1.16% 報 11,106.5 點，創業板指勁漲 1.2% 報 2,359.5 點，兩市成交額合計人民幣 6,686 億元。

酒店、餐飲類股勁揚，保險、銀行、券商、釀酒、煤炭、有色、建築等族群均走高，醫藥類股下跌。

香港周一、周二均補假，股市暫停交易。

國家衛健委周一晚間宣布，明年 1 月 8 日起，實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」政策，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

國家衛健委並表示，取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，來華人員在行前 48 小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向中國駐外使領館申請健康碼。

目前，中國政府對入境人員實行「5+3」隔離措施，即五天集中隔離與三天居家隔離。國家衛健委的最新方案意味著，下月 8 日起入境人員不再需要集中隔離。

中國政府並將有序恢復民眾出境旅遊。同程旅行平台的數據顯示，政府發布消息後，全平台國際機票瞬時搜索量激增 850%，簽證搜索量瞬時暴增 10 倍。前三大熱門海外目的地是日本、南韓、泰國，而出境遊主要搜索用戶來自北京、上海、廣州。

攜程的數據顯示，中國政府發布消息半小時內，熱門海外目的地搜索量較去年同期躍增 10 倍，海外酒店搜索衝上三年來高峰。

去哪兒平台的數據也顯示，官方公布消息後，15 分鐘內國際機票瞬時搜索量增長 7 倍，高人氣目的地為泰國、日本及南韓。