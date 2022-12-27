鉅亨美股雷達：美國購物季零售銷售增長7.6% 西南航空取消60%航班

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 3.745%。美股期貨週二 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.68%，標普 500 期貨漲 0.69%，那斯達克 100 期貨漲 0.58%。

萬事達卡周一發布報告指出，在 11 月 1 日至 12 月 24 日期間，美國零售額增長了 7.6%，主因是大幅折扣吸引了搶便宜的消費者。

萬事達報告也稱，線上銷售額在此期間增長了 10.6%，略低於去年 11% 的增幅。

本周是 2022 年的最後一周，回顧過去一年，幾乎沒有人料到今年市場變化會這麼劇烈。展望 2023 年，分析師認為投資人應該抱持謙遜態度，為更多意外做好準備。

接受美銀調查的基金經理表示，高通膨被列為明年市場的首要尾部風險 (tail risk)，其次是全球經濟深度衰退和央行保持緊縮政策。知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 認為，通膨將在 2023 年進一步上升，可能突破 10%。

據數據研究公司 DataTrek Research 的報告指出，在美聯準會 (Fed) 停止升息，以及企業獲利預期更加明確這 2 件事發生前，投資人不應期望股市波動性會下降，並使美股重返牛市。

但若投資人能夠正確衡量這 2 項因素，並能預測從高波動性轉向低波動性的過渡，就有望從中獲得高額回報。

Wedbush 分析師 Dan Ives 則是樂觀預期，今年科技股暴跌後，有望在 2023 年大幅反彈約 20%，因為企業將努力維持獲利能力，同時 Fed 將結束今年以來的升息行動。

Ives 預計，2023 年處於有利地位的企業將走上一條「起伏不定但正向」的道路，對長期投資人來說將會是一個很好的買入機會。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月房價指數月率 (%)，前值 0.1

重要個股動態：

冬季風暴強襲美國，上周三至本周一 (26 日) 全美共有超過 1.7 個航班遭取消，儘管其干擾到了周一逐漸減輕，但西南航空 (Southwest) 周一仍有高達六成航班都遭到取消，凸顯營運挑戰。

根據 FlightAware 的資料，全美在耶誕周末連假尾聲的周一共有超過 3200 個航班被取消，近 5000 個航班延誤。西南航空 (LUV-US) 受到的干擾特別大，當天仍有超過 2500 個航班被取消，約占其當日總航班數的 60%。

LUV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

消息人士透露，蘋果日本分公司被當局課徵 130 億日元 (約 9800 萬美元) 的額外稅收，原因是在漏徵消費稅的情況下，向外國旅客銷售大量 iPhone 和等蘋果產品。

據了解，日本一些 Apple Store 有外國旅客大量購買 iPhone 的情況發生，且至少有一筆交易涉及個人一次購買上百支手機，卻沒有被課徵消費稅。蘋果日本分公司已向當局提交修改後的納稅申報表。