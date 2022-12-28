【袁志峰專欄】疫情下月結束，股市未來可期

今日推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $15.22

1) 股市前景

上周五港股下跌，成交減少，主因是長假前夕投資者傾向觀望。全星期計，港股總市值增加 0.2%，日均成交額環比減少 32% 至 895 億元，港股通南向資金淨賣出約 7 億元；恒指及恒生科指分別升 0.7% 及跌 0.6%，上証指數及深証成指跌 3.9% 及 4.0%，標指及納指跌 0.2% 及 1.9%；紐約期油升 6.6%，美元指數跌 0.4%，人民幣兌美元跌 0.2%，美國 10 年期債息由 3.49 厘升至 3.75 厘。

國内疫情仍在擴散，估計首輪衝擊下月底前結束，由於農曆新年前後半月為製造業淡季，對經濟的負面影響應少於預期。美國加息週期可能於明年三月到頂，有助舒緩人民幣貶值壓力。三月中國政府換屆後政策力度將會加強，推動經濟二季度起加快復甦。筆者看好港股 6 至 12 個月的中長線表現，建議投資者趁低吸納。

今天推介是中金公司 (3908) — (1) 中國放開疫情防控措施對明年經濟及股市表現有積極推動作用，中金公司乃投資銀行龍頭股之一，必將受惠。(2) 今年 9 月，公司建議 A 股及 H 股供股，每 10 股供 3 股，發行不超過 14.48 億股，集資不超過 270 億元人民幣。(3) 今年首 9 個月，盈利及每股盈利同比跌 19% 及 22%，投資收益大幅倒退是主要原因。截至 6 月底，每股賬面值為 16.9 元人民幣，現價對應市賬率 0.80 倍，估值便宜。建議買入，目標價 17.0 港元，止損價 14.5 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 297 點後急漲，最多曾倒升 8 點，隨後窄幅震盪至收盤，收報 19593 點，跌 86 點或 0.4%。成交額按日減 21% 至 800 億元，11 月份日均成交額 1402 億元。港股通南向資金淨買入 7 億元，騰訊 (700) 錄得 4.7 億元淨買入，快手 (1024) 錄得 1.8 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入 14 億元，11 月淨買入 502 億元。全星期計，恒指升 0.7%。

藍籌股 16 升 57 跌 3 持平。中國聯通 (762) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌。友邦保險 (1299) 及藥明生物 (2269) 升逾 3%。華潤置地 (1109) 及信義玻璃 (868) 升逾 2%。中國海外發展 (688) 升逾 1%。阿里健康 (241) 及比亞迪 (1211) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、信義光能 (968)、京東 (9618) 及海爾智家 (6690) 跌逾 2%。中信股份 (267)、華潤啤酒 (291)、中升控股 (881)、金沙中國 (1928)、銀河娛樂 (27)、招商銀行 (3968) 跌逾 1%。

恒生科指跌 2.1%，收報 4124 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股跑輸大市，快手 (1024) 跌逾 3%，京東 (9618)、小米 (1810) 及網易 (9999) 跌 2%。比亞迪電子 (285) 跌逾 10%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241) 及理想汽車 (2015) 跌逾 4%。小鵬汽車 (9868) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。萬國數據 (9698)、眾安在線 (6060)、京東健康 (6618)、平安好醫生 (1833) 及蔚來 (9866) 跌逾 2%。閱文集團 (772) 升逾 2%，是唯一上升成份股。全星期計，恒生科指跌 0.6%。

板塊方面，電動車及汽車、線上醫療及航空股跑輸大市，跌幅居前。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 2%。生物科技股逆市上升。百濟神州 (6160) 升逾 6%， 藥明生物 (2269) 及金斯瑞生物 (1548) 升逾 3%。

周五上証指數低開 0.5%，早盤曾倒升 0.2%，隨後再次回落，午後最多曾跌 0.8%，收報 3045.87 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 5900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 700 億元。滬深股通北向交易暫停，12 月以來累積淨買入 321 億元，11 月淨買入 601 億元。全星期計，上証指數跌 3.9%，深証成指跌 4.0%。

周一上証指數高開 0.1%，早盤穩步上揚，最多曾升 0.9%，午後窄幅震盪，收報 3065.56 點，升 0.6%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 3.3%。滬深兩市總成交約 6200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向交易暫停。

周二上証指數高開 0.4%，全日單邊上行，最多曾升 1.1%，收報 3095.57 點，升 1.0%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 1.3%。滬深兩市總成交約 6700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 500 億元。滬深股通北向交易暫停。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，今年首 11 月規模以上工業企業利潤 7.72 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 3.6%，較首 10 月擴大 0.6 個百分點。期內，營業收入 123.96 萬億元，按年增長 6.7%。(信報)

中國商務部周五公布，今年首 11 個月，全國實際使用外資 (FDI) 金額 11560.9 億元 (人民幣．下同)，按年增長 9.9%，較首 10 月的 14.4% 明顯回落。單計今年 11 月份，FDI 金額為 662.3 億元，為年內最少的一個月。(信報)

4) 個股訊息

碧桂園 (2007) 公布，該公司與由聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有的必勝有限公司訂立貸款協議。據此，必勝已同意向該公司借出本金額為 50.55 億元的貸款，以支持集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為 3 年 1 個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。(信報)

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