英業達智慧醫療報捷 電子紙病床卡導入三總等醫療院所

電子大廠英業達 (2356-TW) 今 (7) 日表示，旗下英研智能從中小尺寸工業平板基礎，延伸開發電子紙產品，並成功推向各種應用領域，其中電子紙病床卡攜手綠湖數位醫療透過醫聯網資訊平台，近期已陸續應用落地在三軍總醫院、台大醫院新竹分院、台北榮民總醫院等。

英業達表示，英研智能開發的電子紙病床卡使用元太 (8069-TW) 節能顯示技術，其反射式顯示技術特點，可提供如同紙張般廣視角的舒適視覺體驗，且不會干擾病患在病症治療與恢復期間的休養。

英研智能總經理張國彬則指出，電子紙顯示看板可透過無線傳輸持續更新顯示資訊，成功解決醫療場域中手動更新資訊耗費的時間、隨時觀察病人療程狀況、輔助強化醫療精準度，讓醫護人員可把時間更專注於病患的照護，全面優化醫療照護體驗，英研智能未來將持續關注醫療智慧化議題。

綠湖醫療創辦人暨執行長吳昉冀也表示，彩色環保的電子紙顯示器，讓醫護人員能夠取得最即時的決策資訊，提高照護效率、病患滿意度，未來更可望擴充人員定位、行動呼叫手環、藍芽點滴器、自動查房報到等物聯網應用。

英業達說，醫療智慧化已是醫療產業發展趨勢，其中，電子紙病床卡已成為標配，透過系統整合及時由後台派送病患相關資訊，可減低護理人員手動更新不便，並讓護理人員更專注照護工作，大大提升服務效率、病患滿意度。