考量全球經濟不穩定，新金寶集團擬逐步退出半導體投資事業

金寶 (2312-TW) 今 (26) 日代子公司泰金寶 - DR(9105-TW)公告，考量全球經濟持續不穩定，將調整對通寶半導體設計股份有限公司 (QBit TW) 投資計畫，除規劃彌補虧損外，同時也計畫引進投資人 AB Value Bridge VII,L.P. 取得其 81% 股權，而此舉也代表新金寶集團將逐步退出半導體投資事業。

泰金寶今日召開董事會，會中核准子公司 QBit Semiconductor Holding Ltd. 及其子公司 QBit Semiconductor Ltd. (QBit TW) 進行重組計畫，使公司逐步退出半導體投資事業，並改善整體集團營運資金運用，而泰金寶也核准孫公司 QBit TW 認列無形資產減損損失約 4.24 億元。

根據公告，泰金寶第一階段規劃先向少數股東買回子公司 QBit Semiconductor Holding Ltd. 股權，將持股從原本 91.6% 提升至 100%，以利後續重組規劃。

第二階段，泰金寶將透過 QBit Semiconductor Holding Ltd. 對 QBit TW 進行增資以彌補虧損，預計增資 8.722 億元 (約 2840 萬美元)，將其股本從原 1.58 億元提升至 10.302 億元，而目前 QBit TW 累計虧損約 9.58 億元，因此，QBit TW 減資彌補虧損後，資本額將為 7220 萬元，這也是新金寶集團與 AB Value Bridge VII,L.P. 簽訂投資合作協議書的限制條件之一。

第三階段，QBit TW 預計再增資 3.078 億元，並由潛在買家 AB Value Bridge VII,L.P. 全數認購新股，持股比達 81%，而新金寶集團則透過 QBit Semiconductor Holding Ltd. 對 QBit TW 持股 19%，預計 QBit TW 增資後股本達約 3.8 億元。

新金寶集團旗下泰金寶與 AB Value Bridge VII,L.P. 的認購條件還包含，2 年內買家需依據當時帳面淨值，分批買回泰金寶手中所持有 19% 股權，此外預計 QBit TW 董事會 7 席、監察人 2 席中，泰金寶有權指派 1 席董事、1 席監察人，而泰金寶需負責截至目前已下單但未出貨的無需求存貨。

泰金寶預計此交易能在明年首季完成交易，不過仍需依實際相關送審主管機關時程調整。