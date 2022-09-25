〈金寶展望〉新客戶訂單強勁 第三座園區工廠明年開出 規模將更大

金寶 (2312-TW) 近年配合客戶成長積極擴充產能，總經理陳威昌指出，年底前第一、第二園區合計約 13 座工廠都將滿載，第三座園區的首座工廠，將在明年第三季開出，新園區至少有 5 座工廠，且因該園區土地約等同現有馬哈差、碧武里兩座園區合計，因此新蓋工廠單位規模將比以往更大。

金寶在泰國有馬哈差、碧武里兩大工廠園區，分別有 4 座、8 座工廠，另外在大城府則有塑膠射出工廠，陳威昌說，泰國擴產進度符合預期，馬哈差原本僅 4 座工廠，今年配合儲存設備客戶量產需求，年底前再開 1 座廠房，屆時將有 5 座工廠。

碧武里則是金寶生產重鎮，在新客戶新產品加入下，今年啟用過去閒置的 3 座廠房，陳威昌表示，當初對客戶訂單把握度不高，因此廠房開出時程保守，但隨著生產品質、產品良率獲客戶肯定，3 座新廠已提前在今年首季上線啟用，目前正如火如荼生產中。

另外，金寶也規劃在泰國設立第三座工廠園區，預期該園區首座工廠將在明年第三季開出，陳威昌說，目前規劃新工廠園區至少有 5 座工廠，產品應用配合客戶需求而定。

陳威昌透露，泰國廠接到的新客戶、新產品，與集團綜效有關，由於近年全球品牌廠都在提高非中國生產比重，東南亞越南、泰國成為廠商的移轉重鎮，金仁寶集團在兩地都設有廠區，可強化集團優勢。

至於菲律賓，陳威昌表示，受限當地法規限制，買地蓋廠進度緩慢，不過今年已將外租衛星工廠的地收回，改建倉庫使用，評估可滿足客戶至少到 2023 年底的需求。

另一方面，金寶去年已將旗下泰金寶 - DR(9105-TW) 印第安納州廠售予同集團仁寶 (2324-TW)，但目前在聖地牙哥、墨西哥仍有據點，陳威昌說，未來會強化綜效，未來印第安納廠將主要以試量產為主，大規模量產則以墨西哥廠支應，預期墨西哥廠產能稼動率年底將可望回升到 80%。