金寶明年營運力拚續揚 泰國新園區先開出3座新廠

金寶 (2312-TW) 今年受惠新客戶、新產品放量，營運顯著成長，展望明年，總經理陳威昌今 (9) 日表示，還是有很多新產品、新客戶正在導入布局中，但考量大環境不確定因素多，明年營運雖可維持成長，但幅度將低於雙位數，不過全球擴產腳步仍不停歇，估泰國新工廠園區明年將先開出 3 座工廠。

金寶今日也公布 11 月營收達 176.83 億元，月增 17.7%、年增 47.9%，累計前 11 個月營收達 1664.34 億元、年增 33%，維持強勁雙位數成長動能。

展望明年，陳威昌說，自他接任後，每年均設定雙位數成長目標，但目前來看，雖然明年目標還是成長，但成長幅度將趨緩，對明年整體審慎樂觀，主因是客戶新產品腳步較難捉摸，不過也強調還是會持續耕耘布局，透露明年新品與金融體系業務有關。

面對地緣政治、全球在地化生產趨勢，陳威昌觀察，廠商不會放棄中國生產的方案，但近年確實會想要「多買一些保險」，尋求其他生產基地輔助，而金寶目前在全球有 58 座廠區，確實近期不論既有客戶、新客戶對金寶在墨西哥、泰國的詢問度都很高，而過去一年金寶全球產能已擴充約 20%，其中，菲律賓廠已告一段落，明年則會持續著重泰國廠擴產。

金寶目前在泰國馬哈差、碧武里各有一個大型工廠園區，內部分別有 5 座、8 座工廠，佔地面積則各約 12.9 萬平方米、33 萬平方米，陳威昌說，去年對外宣布將在碧武里再設立一個工廠園區的規模則達 50 萬平方米，為前兩個總和，而目前規劃會設置 6 個大型工廠，其中 3 個會在明年陸續開出。

另一方面，陳威昌也分享，金寶在今年年初進行組織調整，目前內部共分為五大事業，包含以計算機、家電代工為主的消費電子事業，印表機事業，儲存設備事業，網通產品事業，其他則包含穿戴式裝置、低軌衛星等新產品，目前每一區塊營收都落在約 10-15 億美元間，未來希望五大事業都能持續保持成長。