超微RX7900系列顯卡新品將上市 有利板卡業者ASP回升

晶片大廠超微 (AMD-US) 宣布推出新一代採用 RDNA 3 架構的 Radeon RX 7000 系列顯卡，主打高階的 7900 XTX、7900 XT，預計 12 月中旬包含華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW)、映泰 (2399-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、撼訊 (6150-TW) 等協力廠陸續開賣，將有助板卡業者 ASP 回升。

超微在這次發表會上發表 RX 7900 XTX、7900 XT 顯卡，為首款採用 RDNA 3 架構的顯卡，並將 Chiplet(小晶片) 設計導入到消費性顯卡產品中，根據超微說法，新款 7900 系列顯卡採用 5 奈米製程的繪圖運算晶片、6 奈米製程的快取記憶體晶片，可望顯著提升效能。

超微表示，新一代採用 RDNA 3 架構與前一代 RDNA 2 架構相比，每瓦性能提高 54%，並強調 RX 7900 系列顯卡是業界最先進的遊戲顯卡，其中，RX 7900 XTX 顯卡在特定遊戲中的原生 4K 性能比 RX 6950 XT 顯卡高出 1.7 倍，RX 7900 XT 的性能也比 RX 6900 XT 顯卡高出 1.5 倍。

售價方面，超微 RX 7900 XTX、RX 7900 XT 顯卡建議售價分別為 999、899 美元起，與前一代差距並不大，對比競品則較具優勢。

超微表示，RX 7900 系列顯卡 12 月 13 日起將在官網率先提供，12 月中旬則進一步透過華擎、華碩、映泰、技嘉、微星、撼訊旗下 PowerColor、Sapphire、Vastarmor、XFX、盈通 (Yeston) 等銷售。

值得關注的是，顯卡市場今年受加密貨幣挖礦熱潮退去、整體經濟下行，出貨量、價格均有一定程度修正，業界人士指出，各規格產品在今年第二季確實出現一大段跌幅修正，但現階段價格已相對平穩，也看好第四季隨新品陸續上市後，整體 ASP 可望較第三季回升。