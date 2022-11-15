〈華擎法說〉Q4主板、顯卡需求回溫 看營運最壞時間已過

華擎 (3515-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理許隆倫認為，這一波營運低谷落在第二、三季，目前已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，第四季營運可望緩步成長、擺脫最壞時間，不過反映整體大環境因素，估第四季出貨仍將低於疫情前旺季水準，全年主板、顯卡出貨將較去年雙位數下滑。

許隆倫表示，主機板需求已較第二季、第三季谷底回升，加上第四季為傳統旺季，出貨可望緩步成長，從各地市場來看，歐美、亞洲持穩回升，中國則相對持平，但華擎占比有限影響不大。

許隆倫進一步指出，雖然目前整體買氣不如以往旺季，但預期營運將逐步擺脫谷底，加上新平台發表推出、廠商殺價清庫存已告一段落，對主板產品線中長期展望並不看淡，並預期第四季、明年產品毛利可望隨新品、庫存調整壓力減緩下，持平往上。

顯示卡方面，華擎目前庫存主要以超微 (AMD-US) 產品為主，許隆倫預期，在黑五、購物節促銷帶動下，第四季庫存去化速度可望加速，且超微預計 12 月中旬推出高階新品，預期將能進一步擴大市占，並有助系統廠降低產品毛利壓力。

展望第四季，華擎認為，營運低谷已過，營收可望較第三季雙位數成長，但仍將低於去年同期，毛利率、營益率則在一定水準上下波動，但隨營收規模放大，獲利可望改善。

華擎第三季受營運規模收減、提列庫存備抵損失，單季毛利率、營益率分別降至 18.37%、1.41%，為近年低點，單季稅後純益也下滑至 1.79 億元，季減 27.84%、年減 55.69%，每股純益 1.47 元，累計前三季純益達約 10.43 億元、年減 38.6%，每股賺 8.49 元。