鴻呈轉登錄興櫃一般板 股價重返百元大關

連接線纜廠鴻呈 (6913-TW) 今 (26) 日從興櫃戰略新板轉登錄一般板，在今明兩年獲利都可望賺進一個股本下，股價大漲逾 8%，再次登上百元大關。

鴻呈主要生產線纜組裝及線纜抽線，產品應用涵蓋工業 (Industrial)、伺服器與資料存儲系統 (Server & Storage)、醫療設備 (Medical)、車載與車聯網 (Automotive)、再生能源系統 (Renewable Energy) 和通訊 (Telecom)，打造 iSMART 六大領域連接線組與解決方案。

另外，鴻呈也代理日本三井化工材料產品，包含光學材料與電子產品應用材料兩類，光學材料 (APEL) 可應用在 AR/VR 穿戴裝置、手機鏡頭等光學鏡片；電子產品應用材料 (ARLEN)，則可用在電子電機零組件、車用及各產業連接器。

公司看好，在雲端伺服器、車隊管理成長，工控、醫療持穩，線材組出貨需強；光學材料雖然今年受到手機需求下滑影響，呈現衰退，但明年可望在 AR/VR 設備需求升溫，帶動新一波拉貨動能，整體營運將進一步向上。

以公司營收占比來看，工控 / 物聯網應用 19%、雲端 / 5G 30%、其他連接線組 16%、光學材料 24%、其他機能材料 11%；其中又以雲端伺服器在近年成長快速，今年上半年已從從 2019 年的 3%，大幅提升至 30%。