三星最新折疊機拆解報告出爐 利潤比新款iPhone更高

三星最新折疊智慧手機拆解報告顯示，零件成本占銷售價格的比率約 40%，成本比蘋果 (AAPL-US) 最新款 iPhone 更低，且三星大量採用本土製零件生產該機種，本土零件比重達到 50% 左右。

《日經新聞》報導，就三星新款折疊機 Galaxy Z Fold 4 採用的零件而言，成本估計約 670 美元，不到銷售價格 40%；蘋果今年最新旗艦機 iPhone 14 Pro Max 的比率為 46%，代表 Fold 4 的利潤率較高。

《日經新聞》與東京拆解專業機構 Fomalhaut Techno Solutions 共同拆解 Fold 4，並與其他手機比較。

Fold 4 拆解報告顯示，該手機大量使用三星製零件，包括可撓式有機發光二極體（OLED）面板，這是生產折疊機的關鍵。

雖然美國晶片業者高通（Qualcomm）(QCOM-US) 是 Fold 4 的主要晶片供應商，但該款手機使用三星的記憶體晶片。幾乎所有主要零件都由南韓業者包辦，例如，電池是由 LG Energy Solution 供應。

以成本而言，Fold 4 本土製零件比率約 50%，是 iPhone 的兩倍。本土零件的比重偏高，讓 Fold 4 在非中國製高階手機中，顯得與眾不同。

在蘋果等製造商努力分散供應鏈、降低地緣政治風險之際，三星正受惠於強勁國內採購，這可確保其零件供應穩定，並壓低成本。

《日經新聞》與 Fomalhaut Techno Solutions 也拆解中國製折疊機，尤其是價格相對較高的華為 Mate Xs 與小米 Mi Mix Fold。這兩款手機的零件成本比重介於 30% 至 40%，和三星折疊機相同，擁有高利潤率。

這兩款折疊機均採用三星製 OLED 面板。南韓製零件占 Mate Xs 和 Mi Mix 成本的比率分別為 50% 與 36%，顯示中國業者高度依賴南韓供應商。