儲能需求強 天宇明年出貨倍增 在手訂單年增6成

電池模組廠天宇 (8171-TW) 受惠缺料、航運瓶頸緩解，明年全年出貨將較今年倍增，隨著客戶需求持續強勁，在手設備訂單較今年大增 6 成，可望陸續反映在營收上，法人估天宇明年營收將達 26 億元，較今年近倍增，每股純益上看 4 元。天宇近期也將切入儲能系統服務市場，未來在接單上將更具自主性。

天宇已成全球前三大儲能業者普威關鍵電池模組、機櫃供應商，儲能設備主要供應普威海外及國內儲能電池機櫃等設備訂單，公司指出，客戶在手訂單合約 5 億元，加上明年 6 月推出新品，明年全年出貨規模上看 500 MWh，業績動能強勁。

天宇與普威經過多年合作，目前天宇已可自行向上游電芯廠取得原料，其中苗栗廠電芯自寧德時代進口，大園新廠電芯則採用東芝鈦酸鋰電池，兩座廠產能為 1.5GW，未來若全球開始限制中國產品，天宇也能使用大園廠產品出貨，有機會搭上去中化商機。

天宇也將向下切入儲能系統服務商 (SI) 市場，成為目前國內少數具備在地製造優勢的 SI 廠商，目前天宇位在汐止的 4.9MW dReg 示範案場已在建置，預計明年上線，同時還有數個 E-dReg 案場在規劃中，全面搶占國內儲能商機。

天宇表示，透過普威長年合作，目前製造技術已相當成熟，且已陸續通過安規認證，相比之下其他業者進度還需通過安規申請、學習、認證等階段，儲能電池技術目前已是國內業界領先。

天宇認為，國內儲能電池市場目前處於發展階段，各儲能業者多與國外電池廠商合作，隨著市場日漸成熟，考量在地廠商擁有交期、成本、在地化製造優勢，將陸續採用本土業者產品，未來電池模組市場將逐步由台廠取得。天宇強調，公司目前開發進度優於同業，加上擁在地化製造優勢，將成儲能電池市場關鍵要角。