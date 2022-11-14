盛達20MW大型案場訂單明年Q2認列 年營收可望倍增

盛達 (3027-TW) 今 (14) 日召開法說會，公司表示，截至第三季訂單超過 75MW，其中 20MW 大型儲能案場將於明年 4 月顯著挹注營收，董事長陳忠廷表示，目前儲能訂單能見度非常高，明年可望帶動公司營收倍數成長。

盛達看準國內政策推動儲能市場發展，陳忠廷指出，國內儲能預計目標建置 1500MW，若要達淨零需要有幾十 GW 的儲能建置需求，另外，隨著電動車持續成長，儲能需求也將攀升，未來一、二十年儲能需求將大幅增加。

盛達已在國內儲能市場站穩腳步，公司指出，目前已簽約系統整合儲能訂單規模超過 75MW，預計陸續在明年完工認列，此外還包含正在洽談中訂單，在手 dReg 儲能系統訂單達 120 MW 以上。

盛達表示，近期拿下的 2024 年 E-dReg 儲能工程訂單也將啟動，設備規模更大，將採分工程階段式認列，包含 E-dReg 訂單總訂單規模已超過 200MW。

台電 AFC 建置目標中，dReg 儲能系統主要應用於台電緊急時刻穩定電力系統頻率用的設備，而 E-dReg 設備由功率型、能量型組成，除了電網穩定功能，也能預先儲存多餘電力、配合調度放電至電網。

除了儲能外，陳忠廷表示，明年網通營運也樂觀看待，由於基期因素，預計明年網通業務可望較今年成長 2-3 成。盛達前三季網通營收比重 34%、電源 13%、綠能 (太陽能逆變器、台電儲能收入、儲能設備建置) 營收占 53%。

陳忠廷認為，隨著明年儲能訂單大幅建置並認列營收，儲能營收比重可望持續提升，也將成為公司關建營運成長動能，帶動明年大成長，目前也規劃將旗下儲能業務子公司盛齊綠能推向資本市場，預計 2-3 年後可望登上興櫃。