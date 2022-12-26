盤中速報 - 浩鼎(4174)股價拉至漲停，漲停價78.1元，成交349張

浩鼎(4174-TW)26日09:05上漲7.1元，股價漲停報78.1元，委買5張、委賣46張，成交349張。

主要業務為新藥研發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌0.13%。

浩鼎(4174-TW)近5日股價下跌3.79%，櫃買指數下跌1.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-284 張
  • 外資買賣超：-285 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-18 張
  • 融券增減：+3 張

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