子公司鼎晉生技擬現增9.6億元 浩鼎持股比降至5成

浩鼎 (4174-TW) 子公司鼎晉生技預計 2024 年登錄興櫃，並因應旗下產品進行臨床試驗，預計明年第一季辦理現增募資 9.6 億元。浩鼎考量與股東分享利潤，將放棄鼎晉現增新股認購權，轉予公司全體股東認購，屆時浩鼎持股比將從 62.17% 降為 51.94%。

鼎晉因應未來旗下產品進行二 / 三期人體臨床，規劃明年發行現增新股 3000 萬股，每股價格 32 元，總金額 9.6 億元，依照公司法規定，大股東浩鼎可優先認購 1679 萬股。

對此，浩鼎表示，考量公司仍需保留多項抗癌產品研發專案及營運所需資金、配合鼎晉未來股票進入資本市場的股權分散規劃，以及引進對鼎晉未來長期發展有助益的投資人，董事會已決議認購 781.25 萬股，共 2.5 億元，放棄認購 897.3 萬股。

鼎晉生技聚焦在肉毒桿菌素產品 OBI-858，開發策略上短期會以醫學美容領域為主，包括應用在眉間紋、瘦小腿、抬頭紋、魚尾紋、瘦臉等；中期則會擴展至偏頭痛、斜頸症、上肢肌張力不全，以及半邊顏面不自主痙攣等。

從 OBI-858 一期臨床試驗來看，該臨床用於 12 位中重度皺眉紋受試者，並分成 10U、20U、30U 共三個劑量組別，經過半年評估，3 個劑量皆無藥物安全性與耐受性疑慮，同時把臨床試驗報告申報主管機關。