盤中速報 - 恆大(1325)股價拉至漲停，漲停價28.9元，成交4,399張

恆大(1325-TW)23日12:01上漲2.6元，股價漲停報28.9元，委買1張、委賣297張，成交4,399張。
主要業務為各類不織布之產銷。所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數近5日下跌2.48%。
恆大(1325-TW)近5日股價上漲7.79%，台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-452 張
- 外資買賣超：-437 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：+331 張
- 融券增減：+129 張
最新相關新聞
恆大(1325-TW)23日12:01上漲2.6元，股價漲停報28.9元，委買1張、委賣297張，成交4,399張。
主要業務為各類不織布之產銷。所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數近5日下跌2.48%。
恆大(1325-TW)近5日股價上漲7.79%，台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.51%
$13,151
原投組報酬率
+23.94%
$12,394
投組標的成分
40%
1752
20%
2441
20%
2014
10%
4114
10%