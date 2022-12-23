盤中速報 - 恆大(1325)股價拉至漲停，漲停價28.9元，成交4,399張

恆大(1325-TW)23日12:01上漲2.6元，股價漲停報28.9元，委買1張、委賣297張，成交4,399張。

主要業務為各類不織布之產銷。所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數近5日下跌2.48%。

恆大(1325-TW)近5日股價上漲7.79%，台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-452 張
  • 外資買賣超：-437 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：+331 張
  • 融券增減：+129 張

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