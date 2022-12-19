盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.1%報41.65元，成交122張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.1%，19日09:00報41.65元，成交122張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲13.51%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.2%。台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,610 張
- 外資買賣超：+2,608 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+181 張
- 融券增減：+149 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.89%
$13,489
原投組報酬率
+29.39%
$12,939
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%