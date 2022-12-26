盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.11%報14.5元，成交4,132張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.11%，26日11:04報14.5元，成交4,132張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌1.39%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.61%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+43 張
- 外資買賣超：+44 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+419 張
- 融券增減：+155 張
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AI優化後報酬率
+31.99%
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原投組報酬率
+24.86%
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投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
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10%