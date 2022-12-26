盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.11%報14.5元，成交4,132張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.11%，26日11:04報14.5元，成交4,132張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌1.39%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.61%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+43 張
  • 外資買賣超：+44 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+419 張
  • 融券增減：+155 張

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