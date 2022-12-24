美股重點新聞摘要2022年12月24日

馬斯克承諾沒有用 特斯拉創 2020 年 3 月來最長連跌紀錄

特斯拉執行長馬斯克承諾未來 2 年內不再出售持股後，華爾街分析師紛紛發布看空特斯拉報告，特斯拉週五 (23 日) 續跌超 1.76%，遭遇自新冠疫情 (2020 年 3 月份) 開始以來最長的連跌紀錄。閱讀全文...

美國會通過立法 收緊對中概股審計監管力道

美國眾議院周五 (23 日) 通過一項立法修正案，將在美上市企業遵守審計監管的時間從原本的三年縮短為兩年，以加大對中概股的施壓力道。閱讀全文...

三星加碼越南投資 河內 2.2 億美元研發中心正式啟用

三星電子在越南河內斥資 2.2 億美元打造的研發中心，於周五 (23 日) 啟用，凸顯三星把越南打造為全球重要策略據點之一的企圖心。閱讀全文...

美 12 月密大 1 年通膨預期終值降至 4.4% 創 1 年半新低

美國密西根大學周五（23 日）公布的最終調查顯示，12 月消費者信心指數升至 59.7，略高於初值的 59.1 與上月的 56.8。值得注意的是，消費者對未來 1 年通膨預期從前值 4.9% 降至 4.4%，創 2021 年 6 月以來新低。閱讀全文...

美 11 月 PCE 年增 5.5% 通膨持續降溫 Fed 明年 2 月升息 1 碼機率大

美國 11 月個人消費支出（PCE）物價指數增速放緩，顯示通膨持續降溫，但距離聯準會（Fed）的通膨目標還有一段距離，未來將持續升息，市場預估 Fed 明年 2 月升息 1 碼的機率大。與此同時，美國上月個人支出停滯不前，凸顯 Fed 的貨幣緊縮政策正在冷卻物價壓力和廣泛的需求。閱讀全文...