星國阿茲海默三期順利解盲 旭富獨供原料藥營運吞補丸

新加坡製藥公司開發出阿茲海默症口服新藥，其三期臨床試驗結果正向，可減緩患者認知功能下降與腦部萎縮，預計明年申請美國、加拿大藥證，有望成為近 20 年來首個一線治療用藥，其中台廠旭富 (4119-TW) 為該新藥獨家原料藥供應商，有助旭富營運加速成長，擺脫近年頹勢。

旭富表示，開發阿茲海默症新藥的客戶，預計明年會提藥證申請，旗下廠房也會同步查廠認證，由於該客戶對銷量非常樂觀，有望加速公司營運回到災前水準。

根據新加坡製藥公司 TauRx Pharmaceuticals 公布的阿茲海默症口服新藥三期臨床試驗結果顯示，早期患者接受藥物治療後，其認知能力與腦部萎縮持續改善；與過往未使用藥物患者相比，有接受藥物治療的輕度至中度患者，認知功能更為穩定且降低腦部萎縮。

隨著新藥臨床試驗結果正向，該公司近期募資 1.19 億美元，將向美國、加拿大、英國等主管機關提出藥證申請，並會把研究結果展示在本月底登場的美國舊金山阿茲海默病臨床試驗 (CTAD) 會議。

旭富預期，擺脫火災陰霾後產能逐步回升，在既有產品線持續出貨下，明年下半年營運將恢復至災前水準，新加坡藥廠開發的阿茲海默症新藥，有望 2024 年取得藥證、上市銷售，未來將在觀音新廠生產，帶動營收顯著跳升。

阿茲海默症屬於大腦神經退化疾病，是失智症的一種，該疾病發展不可逆轉，且不會造成直接死亡，病人多數死於其他併發症。據統計，全球約有 3500 萬名阿茲海默症患者，其中美國就超過 600 萬人，2050 年更上看 1300 萬人，用藥治療商機高達 3000 億美元。

事實上，美國專治阿茲海默症的新藥問世，要回溯至 2003 年，當時核准的兩款藥物一年營收約 15 億美元，不過該新藥只能減輕阿茲海默症引發的症狀，無法減緩病情，因此近年許多國際製藥廠相繼投入開發，包括日本衛采攜手美國百健共同開發、羅氏 (Roche) 藥廠等。