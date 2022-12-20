馬斯克推特和特斯拉兩頭燒 分析師對此更加謹慎保守

越來越多關注特斯拉 (TSLA-US) 股票的華爾街分析師對進入 2023 年前的展望變得更加謹慎。

EvercoreISI 分析師麥克納利 (Chris McNally) 周二 (20 日) 將特斯拉股票的目標價從 300 美元下修至 200 美元，加入過去一周高盛、Wedbush 和 Oppenheimer 的看跌行列。

麥克納利表示，「雖然我們繼續認為特斯拉在全球規模、垂直整合和美國降低通膨法案 (IRA) 方面具有領先的電動車毛利率優勢，但不可忽視的是，投資人已經充分意識到這些優勢，但現在還必須經歷 2023-2025 年的戰鬥測試需求假設。」

特斯拉股價在周二盤前交易中小幅下跌。

他補充說：「雖然可能不會永遠完成積極的修正周期，畢竟 IRA 是個強大的產量和獲利放大器，但很難忽視特斯拉的主流理論在過去 6-12 個月內從無限需求下修至獲利率。」

特斯拉投資人經歷了瘋狂的周一 (19 日)。這家電動車製造商的股票周一開盤走升，因民調顯示希望 CEO 馬斯克將從推特的同一職位上辭職。

馬斯克周日 (18 日) 在推特上發起投票：「我應該辭去推特負責人一職嗎？我會遵守這次民意調查的結果。」

投票於周一上午結束，在 1750 萬張選票中有 57.5% 的人選擇了「是」。

馬斯克沒有透露他是否真的會辭職。

特斯拉股價周一收盤小幅下跌，反映出大盤的走勢。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 指出，「你並不需要馬斯克擔任推特 CEO。」「就他擔任推特和特斯拉的 CEO 來說，這就是我要說的兩邊難顧的情況。」

這家電動車製造商的股價較去年 11 月峰值下跌約 63%，為 2010 年上市以來的最大跌幅；光是本月至今就下跌了 23%。

特斯拉投資人的大部分損失是在馬斯克 4 月提出收購推特之後開始的；該交易於 10 月下旬完成。