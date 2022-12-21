伺服器明年北美需求獨強 供應鏈出貨可望成長雙位數

今全球伺服器市場受惠後疫情時代雲端、數位需求穩健，帶動大型雲端資料中心需求強勁，電子時報研調指出，全年伺服器出貨量估成長 6%，展望後市，明 (2023) 年北美伺服器需求動能較強，可望帶動鴻海 (2317-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW) 出貨雙位數成長。

今年上半年伺服器業者面臨 IC、零組件長短腳情形嚴峻，加上第二季受中國清零政策影響，導致部分客戶需求無法被滿足而延期出貨。

儘管下半年 IC 短缺緩解，隨即面臨全球經濟衰退衝擊，中系業者、伺服器品牌商需求明顯轉弱，惟北美大型雲端資料中心維持資本支出規畫，持續建置全球資料中心，加上去年因 IC 長短腳致拉貨基期較低，預估北美四大資料中心全年伺服器採購量皆將雙位數成長。

研調看好，在北美需求帶動下，供應鏈鴻海、緯穎、廣達出貨量可望雙位數成長，佔全球伺服器出貨量比重皆提升。

電子時報研調分析師龔明德指出，明年將因景氣持續疲軟，使全球伺服器出貨成長力道不如今年。

龔明德說，中系資料中心及企業客戶亦因中國經濟疲軟，加上較嚴格的疫情及網路資安等管制政策，致拉貨力道有限。

龔明德預估，明年仍以北美大型雲端業者對伺服器需求較強，加上搭載新一代 CPU 的機種將於第 2 季後帶動部分換機需求，四大業者合計拉貨量將有高個位數成長，並帶動雲端資料中心伺服器出貨量佔全球比重首超品牌商。