歐盟法院：亞馬遜可能要對Christian Louboutin仿冒廣告負責

歐洲最高法院周四 (22 日) 在一項初步裁決中表示，線上零售商亞馬遜 (AMZN-US) 可能須為對進入其平台的假冒 Christian Louboutin 鞋的廣告負責。

歐盟法院表示，現在將由兩個國家法院來決定是否確實如此。

Louboutin 於 2019 年在比利時和盧森堡法院對亞馬遜提起訴訟，指稱該零售商經常在未經 Louboutin 同意的情況下刊登市場上的紅底鞋廣告。

Louboutin 代表性的紅色鞋底在歐盟註冊為商標。兩家法院都曾尋求設在盧森堡的歐盟法院 (CJEU) 的指導。

歐盟法院在周四的裁決中表示，亞馬遜作為一個線上銷售平台，可能被認為應對以 Louboutin 商標為紅色鞋底的假冒產品廣告所涉及的知識產權侵權行為負責。

法院表示，這是因為廣告的呈現可能會給網站用戶相信，亞馬遜應對廣告負責並從中受益，而不是第三方賣家。

亞馬遜發言人表示，「我們將研究法院的決定。」

Louboutin 律師凡英尼斯 (Thierry Van Innis) 表示，歐洲法院「在每個細節上」都遵循了設計師的論點。

他說，「亞馬遜可以對違規行為負責，就好像該平台本身就是賣家一樣。亞馬遜將被迫改變它們的模式並停止透過混淆自己和第三方的報價來誤導公眾。」

他表示，Louboutin 目前並未尋求經濟賠償，「現階段我們不是在談論金錢。我們只希望違規行為能停止。」